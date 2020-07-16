Руководители «Хоразм-шакар» и «Ангрен-шакар» сослались на нехватку сырья, обещают возобновить работу

Сахарные заводы «Хоразм-шакар» и «Ангрен-шакар» возобновят свою работу, после того как решат вопрос нехватки сырья. Об этом говорится в совместном заявлении руководства предприятий.

Накануне стало известно о закрытии предприятий из-за падения спроса на их продукцию. «Зарубежные партнеры прекратили поставки сырья, видя, что заводы находятся на грани банкротства», – сообщили на «Ангрен-шакар». Собеседник подчеркнул, что рынок заполнен импортным сахаром, а местные производители не в состоянии конкурировать по цене.

Сегодня в Антимонопольном комитете сообщили, что «прекращение деятельности предприятий носит временный характер». «Цель приостановки – осуществление очистных и ремонтных работ на производстве». После окончания всех работ они планируют возобновить производство сахара, подчеркнули в комитете.

В заявлении генерального директора ООО «Ангрен-шакар» Рустама Акбарходжаева и генерального директора ООО «Хоразм-шакар» Умиджона Комилова говорится, что два действующих сахарных завода «приостановили производство из-за того, что закончилось сырье». Воспользовавшихся ситуацией предприятия приступили к проведению профилактических работ.

«После переговоров с зарубежными партнерами проблема с сырьем решится. В ближайшие дни производство на двух заводах будет запущено на полную мощность», – отмечается в заявлении.



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