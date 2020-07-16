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  • 16 июль 2020 22:54
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Частные клиники получили право лечить больных с коронавирусом

Частные клиники получили право лечить больных с коронавирусом

Всем частным и негосударственным клиникам предоставлено право проводить ПЦР-тесты на наличие коронавируса и лечить больных с коронавирусной инфекцией.

 

Такое решение было принято в ходе совещания под руководством Премьер-министра, посвящённом вопросам первоочередных мер по организации оперативного тестирования населения и обеспечению бесперебойной медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией.

 

Минздраву и хокимиятам Премьер-министр поручил оказать все необходимое содействие в оперативной организации деятельности частных и негосударственных клиник по указанным вопросам.

 

Также на совещании принято решение - кислородные концентраторы освобождаются от уплаты таможенных пошлин. Они необходимы для лечения больных COVID-19, осложнённых пневмонией и другими легочными заболеваниями.


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