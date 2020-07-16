Почему при жаре в Узбекистане не снижается активность коронавируса?

На брифинге в штабе АИМК начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков объяснил, почему активности коронавируса не снижается даже в условиях жары в Узбекистане.

Так, в начале пандемии говорилось, что высокая температура воздуха и низкая влажность поспособствуют уменьшению распространения инфекции.

По словам Нурмата Отабекова, согласно статистике, распространение COVID-19 может происходить при любом климате и влажности.

Эксперты объясняют эту ситуацию тем, что в зданиях зачастую сохраняются благоприятные условия для распространения вируса.

Доказано, что высокая температура воздуха, прямой солнечный свет, сухой воздух убивают вирус, и здесь нет места для дальнейшего обсуждения этого вопроса, сказал он.

Он отметил, что возбудитель COVID-19 очень жизнеспособен и легко размножается даже при самых минимальных условиях.

Таким образом, инфекцию можно победить только при строгом соблюдении правил профилактики.

Также нужно учитывать, что температура тела человека не зависит от условий окружающей среды и обычно составляет 36,6 °С. Это также способствует размножению коронавируса в организме.