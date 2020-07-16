К 2022 году Узбекистан перейдет на "умные" кадастровые паспорта с поддержкой технологии NFC

К 2022 году Узбекистан перейдет на "умные" кадастровые паспорта. Smart-карта с поддержкой технологии NFC содержит все данные об объекте недвижимости и интегрирована с нотариальными органами и коммунальными системами, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Кадастровый паспорт нового образца можно получить с 1 марта 2020 года. Smart-карта содержит технические параметры объекта недвижимости, кадастровую стоимость, план объекта и сведения о владельцах.

Преимущества пластиковой карты перед бумажной версией – удобство хранения информации, снижение риска фальсификации паспорта. Ее владельцу не нужно будет собирать справки для получения банковских кредитов: карта упрощает передачу имущества в залог.

Благодаря внедрению карт создается база данных с единым биллингом для оплаты коммунальных услуг, налогов и государственных пошлин, сообщил Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

Кадастровый паспорт в виде карты поддерживает технологию NFC – беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Благодаря этому появляется возможность полного отказа от кадастровых номеров. Данные карты моментально считываются с помощью смартфона.

Карта интегрирована с нотариальными органами и коммунальными системами. Мобильное приложение, разработанное для населения, содержит полную информацию о недвижимости.

Кроме того, новый кадастровый паспорт дает возможность моментально оформить регистрацию прав на недвижимость или восстановить утерянный документ. Карта содержит данные о гражданах, прописанных по адресу недвижимости. Ее можно использовать для оплаты налогов на землю и имущество.

Отсканировав QR-код на карте, можно проверить статус и подлинность паспорта, выяснить технические параметры жилого фонда, наличие ограничений или штрафов по объекту.

Кадастровый паспорт в виде карты внедряется в Узбекистане на основании постановления Кабинета Министров от 12 декабря "О мерах по поэтапному внедрению нового образца кадастрового паспорта объекта недвижимости".

С 1 марта новые паспорта-карты оформляются в Ташкенте, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. В остальных областях и Каракалпакстане они появятся в 2020-2022 годах.

Кадастровый паспорт выдается в Центрах государственных услуг и на Едином портале интерактивных государственных услуг my.gov.uz. Получить дополнительную информацию можно по номеру горячей линии комитета 1097.