В Турции при крушении военного самолета погибли семь человек

Военный самолетразбился в провинции Ван на востоке Турции, семь человек погибли, сообщил министр внутренних дел Сулейман Сойлу. По его словам, самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккари.

«Нам сообщили, что мы потеряли семь героев, двое из них — пилоты»,— заявил господин Сойлу на пресс-конференции, цитирует агентство Anadolu.

Он рассказал, что самолет вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен в 18:35, а в 22:45 пропал с радаров. Крушение произошло в районе горы Артос, сейчас там идет разбор обломков.