Грузовик смял Nexia почти полностью, есть погибший

Водитель Nexia после столкновения с грузовиком скончался на месте происшествия. По информации пресс-службы УВД Ферганской области, 13 июля в Узбекистанском районе Ферганской области произошло смертельное ДТП с участием Nexia и грузового автомобиля SHACMAN.

Водитель Nexia, гражданин Э.Ф., проезжая по территории махалли «Шурсув», столкнулся с движущимся в противоположном направлении грузовым автомобилем SHACMAN, за рулем которого находился гражданин М.А.

В результате столкновения водитель автомобиля Nexia, получив тяжкие телесные повреждения, скончался на месте происшествия.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Узбекистанского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 266 УК РУз. Ведутся следственные действия.

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