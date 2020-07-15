В Узбекистане закрылись два крупнейших сахарных завода

4 июля два крупнейших сахарных заводов республики – ООО «Ангрен Шакар» и ООО «Хорезм Шакар» прекратили свою деятельность. Причины закрытия заводов не уточняются. Об этом пишет УзА.

Однако в мае текущего года в сети Интернет распространилась информация, что произведенные на заводе ООО «Ангрен Шакар» сотни тонн сахара простаивают на складах. По словам работников завода, потребность в местном сахаре упала после того, как на узбекский рынок завезли дешевый и некачественный сахар из-за границы.

Напомним, сахарный завод ООО «Хорезм Шакар» был построен и введен в эксплуатацию 1998 году в Хазараспском районе Хорезмской области. ООО «Ангрен Шакар» начал свою деятельность в 2014 году. На данных предприятиях работало более 2 000 сотрудников.