» » » В Узбекистане закрылись два крупнейших сахарных завода
﻿
  • 15 июль 2020 15:12
  • 149

В Узбекистане закрылись два крупнейших сахарных завода

В Узбекистане закрылись два крупнейших сахарных завода

4 июля два крупнейших сахарных заводов республики – ООО «Ангрен Шакар» и ООО «Хорезм Шакар» прекратили свою деятельность. Причины закрытия заводов не уточняются. Об этом пишет УзА.

 

Однако в мае текущего года в сети Интернет распространилась информация, что произведенные на заводе ООО «Ангрен Шакар» сотни тонн сахара простаивают на складах. По словам работников завода, потребность в местном сахаре упала после того, как на узбекский рынок завезли дешевый и некачественный сахар из-за границы.

 

Напомним, сахарный завод ООО «Хорезм Шакар» был построен и введен в эксплуатацию 1998 году в Хазараспском районе Хорезмской области. ООО «Ангрен Шакар» начал свою деятельность в 2014 году. На данных предприятиях работало более 2 000 сотрудников.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане может снизиться стоимость сахара

В Узбекистане может снизиться стоимость сахара

Новости Узбекистана
﻿
«Продимекс» начала экспортировать сахар в Узбекистан

«Продимекс» начала экспортировать сахар в Узбекистан

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Российские инвесторы намерены построить сахарный завод в Узбекистане

Российские инвесторы намерены построить сахарный завод в Узбекистане

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане построят завод по производству синтетического топлива

В Узбекистане построят завод по производству синтетического топлива

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
В СИЗ «Ангрен» началось строительство завода резинотехнических изделий

В СИЗ «Ангрен» началось строительство завода резинотехнических изделий

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика