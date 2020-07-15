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  • 15 июль 2020 13:21
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На трассе Ташкент-Самарканд появились шумовые полосы

На трассе Ташкент-Самарканд появились шумовые полосы

На автодорогах регионального и международного значения в Узбекистане в экспериментальном порядке начато нанесение шумовой разметки, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД

 

Она представляет собой несколько линий, начерченных перпендикулярно направлению движения, и призвана предупредить водителя о приближении к опасному участку дороги, повороту или пешеходному переходу.

 

При наезде на шумовую полосу водитель транспортного средства чувствует вибрационное и шумовое воздействие на колеса автомобиля, что способствует повышению его внимания.

 

Шумовые полосы появились на нескольких участках автодороги М-39 между Ташкентом и Самаркандом на территории Джизакской области, а также в Ташкентской, Наманганской и Кашкадарьинской областях.

 

ИСТОЧНИК


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