В рядах МВД потери от коронавируса

Два сотрудника правоохранительных органов, заразившись коронавирусом, не справились с болезнью и скончались, сообщает пресс-служба МВД.

13 июля поступило сообщение о том, что скончался заместитель начальника Отдела информационных технологий, связи и защиты информации ГУВД Ташкента, майор Шамахмудов Аълохон Абзалович. Майору было всего 36 лет.

14 июля сообщено о смерти начальника отдела Главного управления миграции и оформления гражданства МВД подполковника Нафасова Шавката Насировича. Подполковнику было 48-лет.

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