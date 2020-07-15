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  • 15 июль 2020 11:24
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В рядах МВД потери от коронавируса

Два сотрудника правоохранительных органов, заразившись коронавирусом, не справились с болезнью и скончались, сообщает пресс-служба МВД. 

 

В рядах МВД потери от коронавируса

 

 

13 июля поступило сообщение о том, что скончался заместитель начальника Отдела информационных технологий, связи и защиты информации ГУВД Ташкента, майор Шамахмудов Аълохон Абзалович. Майору было всего 36 лет.

 

В рядах МВД потери от коронавируса

 

 

14 июля сообщено о смерти начальника отдела Главного управления миграции и оформления гражданства МВД подполковника Нафасова Шавката Насировича. Подполковнику было 48-лет.

 

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