Военнослужащий, спасший людей из пожара ...

В тот день жители массива Киргули воочию видели героя, спасшего жизнь двум гражданам. Он совсем не был похож на смельчаков из голливудских фильмов. Напротив, это был простой человек с чистым сердцем, нормальными человеческими чувствами, понимающий радости и заботы других людей. Именно эти качества и направили Фарходжона на верный путь.

Младший сержант Фарходжон Набижонов служит в расположенной в городе Фергане одной из воинских частей командования Войск охраны категорированных объектов Министерства обороны и уже семь лет живет с семьей в арендованной квартире многоэтажного дома схода граждан махалли "Табассум" на массиве Киргули. Незадолго до события, о котором мы хотим рассказать, он возвратился домой со службы.

Переодевшись, Фарходжон начал играть с младшей дочкой, как вдруг с улицы услышал странный шум. Выглянув в окно, он увидел, что загорелся дом №17, где он раньше снимал квартиру. Ни минуты не думая, Фарходжон быстро отправился к месту происшествия.

Стало известно, что пожар случился в квартире №25. Спасательная группа Ферганского городского управления пожарной безопасности прибыла на место и изучала обстановку. Прежде чем пожарные смогли отключить электричество и начать свою работу, Фарходжон бросился в задымленный подъезд и выбил дверь в квартиру, где случился пожар.

В квартире в бессознательном состоянии находился хозяин в возрасте около 50-55 лет. Фарходжон вынес его из квартиры в безопасное место.

В это время с 5-го этажа послышался плач девочки. К толпе соседей, со страхом наблюдавших за происходящим, присоединилась женщина, проживающая на пятом этаже. (Оставив в квартире семилетнюю дочь, она уходила в аптеку). Услышав плач девочки, она стала взывать о помощи. Женщина порывалась сама побежать на свой этаж, но не знала, сможет ли дойти до своей квартиры по подъезду, объятому едким дымом. Недолго думая, Фарходжон взял у женщины ключи и вновь вошел в задымленный подъезд. Пламя разгоралось, вот-вот могло перекинуться и на другие квартиры, все было в дыму, было сложно идти. Прошло немного времени, и он вышел с испуганной девочкой на руках и отдал ее матери.

Затем герой стал помогать спасательной группе. Вскоре огонь погасили. Жители махалли, представители спасательной группы выразили благодарность младшему сержанту Фарходжону Набижонову, который, спасая людей, проявил истинный патриотизм.

Таким образом, наши парни, служащие в рядах национальной армии, служат примером соотечественникам не только своим профессиональным мастерством, но и высокими человеческими качествами.

И еще. Мы все являемся свидетелями, насколько велика роль армии в преодолении испытаний, выпадающих на нашу долю. Наши военнослужащие не жалеют собственной жизни ради защиты Родины и неприкосновенности ее границ.

Уза