В Узбекистане зафиксировали небольшой подземный толчок

Об этом сообщает "Даракчи" со ссылкой на Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС. Магнитуда М=5,1. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 540 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Наманган : 496 км, 2 балла.
Андижан : 485 км, 2 балла.
Фергана : 431 км, 2 балла.
Гулистан : 471 км, 2 балла.
Джизак : 473 км, 2 балла.
Самарканд : 483 км, 2 балла.
Термез : 326 км, 2 балла.
Карши : 513 км, 2 балла.
В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась.