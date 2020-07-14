В Узбекистане зафиксировали небольшой подземный толчок

Небольшое землетрясение с эпицентром в Афганистане зарегистрировано в 12:34 в Узбекистане.

Об этом сообщает "Даракчи" со ссылкой на Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС. Магнитуда М=5,1. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 540 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Наманган : 496 км, 2 балла.

Андижан : 485 км, 2 балла.

Фергана : 431 км, 2 балла.

Гулистан : 471 км, 2 балла.

Джизак : 473 км, 2 балла.

Самарканд : 483 км, 2 балла.

Термез : 326 км, 2 балла.

Карши : 513 км, 2 балла.

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась.