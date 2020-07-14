Список медработников, получающих дополнительные выплаты за коронавирусных больных, будет расширен

Будет расширен список медработников, получающих дополнительные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом. В него войдут специалисты, оказывающие первичную медицинскую помощь – семейные врачи, педиатры, пульмонологи, терапевты, сообщает Podrobno.uz

Вопрос о том, почему нет дополнительных выплат врачам, которые первыми встречают больных с коронавирусом и подвергаются риску, прозвучал на брифинге в АИМК.

Как напомнил главный санитарный инспектор страны Нурмат Отабеков, согласно постановлению президента о дополнительных мерах по предупреждению широкого распространения коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан от 26 марта 2020 года, дополнительные выплаты получают медработники, непосредственно оказывающие медицинскую помощь больным с Covid-19, и лица из групп риска заражения.

Врачи, оказывающие первичную медицинскую помощь – семейные врачи, педиатры, пульмонологи, терапевты, - не вошли в этот список. Хоть они и рискуют, но при этом официально не внесены в подразделения, которые определены как работающие с коронавирусом, признал Отабеков.

Это вопрос был поднят заместителем премьер-министра Бехзодом Мусаевым и заново пересматривается. Все медработники, которые рискуют, находясь в непосредственном контакте с больными и оказывая им медицинскую помощь, будут получать дополнительные выплаты. Как сообщил Нурмат Отабеков, соответствующий документ уже находится на стадии подготовки.