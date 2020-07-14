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  • 14 июль 2020 9:50
  • 159

Известный актер Абдураим Абдувахобов скончался в возрасте 57 лет

Известный актер Абдураим Абдувахобов скончался в возрасте 57 летЗаслуженный артист Узбекистана, известный актер Абдураим Абдувахобов скончался в возрасте 57 лет, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные "Узбеккино".

 

За свою карьеру Абдувахобов не только успел поработать в Узбекском национальном академическом театре драмы, но и сыграть во многих узбекских фильмах – "Шумбола", "Суюнчи", "Испытания любви", "Квадрат 18", "Мошенник", "Мятежник", "Гонка", "Вдовы", "До моего последнего вздоха", "Сатана", "Назира", а также десятках сериалов и спектаклей.

 

О причинах смерти актера пока не известно.


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