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  • 14 июль 2020 9:02
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О награждении Сумы Чакрабарти орденом "Дустлик" Республики Узбекистан

О награждении Сумы Чакрабарти орденом "Дустлик" Республики Узбекистан

 

 

О награждении Сумы Чакрабарти орденом "Дустлик" Республики Узбекистан

 

Указ

 

Президента Республики Узбекистан

 

За большие заслуги в налаживании стратегического партнерства и расширении многопланового сотрудничества между Республикой Узбекистан и Европейским банком реконструкции и развития, личный вклад в повышение эффективности осуществляемой в стране программы социально-экономических реформ, а также содействие приоритетным инвестиционным проектам по модернизации промышленности и инфраструктуры, поддержку процессов формирования благоприятного инвестиционного климата и деловой среды в республике наградить Суму Чакрабарти орденом «Дустлик» Республики Узбекистан.

 

          Президент

 

Республики Узбекистан                                 Ш.МИРЗИЁЕВ

 


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