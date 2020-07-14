О награждении Сумы Чакрабарти орденом "Дустлик" Республики Узбекистан

Указ
Президента Республики Узбекистан
За большие заслуги в налаживании стратегического партнерства и расширении многопланового сотрудничества между Республикой Узбекистан и Европейским банком реконструкции и развития, личный вклад в повышение эффективности осуществляемой в стране программы социально-экономических реформ, а также содействие приоритетным инвестиционным проектам по модернизации промышленности и инфраструктуры, поддержку процессов формирования благоприятного инвестиционного климата и деловой среды в республике наградить Суму Чакрабарти орденом «Дустлик» Республики Узбекистан.
Президент
Республики Узбекистан Ш.МИРЗИЁЕВ