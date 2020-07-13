В Сурхандарьинской области молодая мать пыталась продать свою новорождённую дочь за 10 миллионов сумов

"28-летняя Ф.Н. сначала согласилась на законных основаниях через суд передать свою новорождённую дочь 35-летней Ю.Т. и получила за это 1,7 миллиона сумов за расходы и лекарства, потраченные во время родов. Однако затем она сообщила, что передумала и отказалась передавать дочь Ю.Т.", – отметили в Следственном департаменте МВД.

Интересно, что спустя какое-то время после случившегося молодая женщина вновь связалась с Ю.Т по телефону и несколько раз посетив её дом, потребовала за свою новорождённую дочь уже 10 миллионов сумов. После этого Ю.Т. обратилась в ОВД с заявлением.

На основании данного заявления 3 июля сотрудниками правоохранительных органов было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого с поличным при получении 10 миллионов сумов была задержана Ф.Н., пытавшаяся продать свою четырехмесячную дочь.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Кумкурганского района было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми). В настоящее время ведется предварительное следствие.

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