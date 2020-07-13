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  • 13 июль 2020 16:32
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TikTok становится самым популярным приложением в Узбекистане

TikTok становится самым популярным приложением в Узбекистане

TikTok становится самым скачиваемым приложением в Узбекистане, сообщает Spot со ссылкой на данные сервиса мобильной аналитики App Annie.

 

"В начале июля приложение впервые вышло на первое место как в App Store, так и в Google Play, после чего лишь периодически уступает лидерство другим сервисам", - говорится в информации.

 

Более того, в июне TikTok был в первой десятке приложений в республике.

 

В апреле TikTok стал одним их самых популярных приложений в Узбекистане в период карантина, но тогда отставал от лидеров — Zoom, Telegram, Instagram и imo.

 

Как итог: июль этого года - первое место занимает именно китайский TikTok.

 

Напомним, сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. В данный момент приложение достигло более 1 миллиарда пользователей из 150 стран.


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