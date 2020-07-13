В Зарафшане подростка обвиняют в убийстве 5-летней девочки

Несовершеннолетний преступник также
нанес ножевые ранения матери ребенка. Сейчас женщина находится в реанимации.
Сотрудники УВД Навоийской области задержали 16-летнего жителя города Зарафшан по обвинению в убийстве.
По данным следствия, 8 июля школьник вместе с родителями приехал погостить в дом своего дедушки, проживающего в махалле "Янгихает" Навбахарского района.
Там же в этот момент находился дядя подозреваемого вместе со своей семьей — женой и пятилетней дочерью.
Трагедия произошла на кухне: подросток накинулся на ребенка и нанес удар кухонным ножом в область шеи. Пострадала не только девочка, но и ее мама, оказавшейся случайно на месте происшествия.
Школьник также нанес женщине ножевые ранения и поспешил скрыться с месте преступления. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ребенка же спасти не удалось.
Подозреваемого задержали в тот же день.