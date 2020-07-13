В Зарафшане подростка обвиняют в убийстве 5-летней девочки

Несовершеннолетний преступник также нанес ножевые ранения матери ребенка. Сейчас женщина находится в реанимации.



Сотрудники УВД Навоийской области задержали 16-летнего жителя города Зарафшан по обвинению в убийстве.По данным следствия, 8 июля школьник вместе с родителями приехал погостить в дом своего дедушки, проживающего в махалле "Янгихает" Навбахарского района.





Там же в этот момент находился дядя подозреваемого вместе со своей семьей — женой и пятилетней дочерью.

Трагедия произошла на кухне: подросток накинулся на ребенка и нанес удар кухонным ножом в область шеи. Пострадала не только девочка, но и ее мама, оказавшейся случайно на месте происшествия.





Школьник также нанес женщине ножевые ранения и поспешил скрыться с месте преступления. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ребенка же спасти не удалось.





"Нездоровая обстановка в семье, хрупкость ума и духа, отсутствие доброты и послушания привели к кровавому насилию. Следует отметить, что беспечность родителей в воспитании ребенка привела к тому, что пятилетняя девочка стала жертвой. Нравственная и физическая недисциплинированность является основным фактором любого преступления. Попытка подозреваемого избежать наказания, не чувствовать себя виновным в совершении убийства, не освобождает его от ответственности", — заявил первый замглавы УВД полковник И. Тиллаев.

Подозреваемого задержали в тот же день.