Двое человек погибли, трое детей и трое взрослых госпитализированы из-за столкновения Orlando с грузовиком

В Кашкадарьинской области двое человек погибли из-за столкновения автомобиля Orlando с грузовиком. Еще шестеро, среди которых трое детей, госпитализированы. Водитель Orlando проехал на красный свет светофора, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Авария, которая привела к двум смертям, произошла 12 июля на 47-м километре автодороги 4P 87 на территории Чиракчинского района Кашкадарьинской области. Около 00:20 водитель Orlando, 44-летний житель Ханкинского района Хорезмской области М. М., проехал на красный свет светофора и врезался в грузовой автомобиль DAF XF 105 под управлением 41-летнего Б. Я.

От удара грузовик опрокинулся, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД. Водитель Orlando и один из его пассажиров, житель Турткульского района Каракалпакстана Т. Ж. (1983), погибли на месте.

В момент аварии в автомобиле находились житель Дехканабадского района Кашкадарьинской области К. Д. (1992) и жители Ургенчского района Хорезмской области А. Ш. (1983), К. Н. (1984), Ж. Ш. (2010), Ж. Н. (2013) и Ж. Д. (2016). Все они получили ранения и госпитализированы.