Казахстан объявил 13 июля национальным днем траура по жертвам COVID-19

В Казахстане 13 июля объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса. Об этом в телеобращении объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает РБК со ссылкой на Tengrinews.

«Мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», — сказал он.

Токаев признал, что в стране началась вторая волна распространения инфекции. Ответственность за это он возложил на чиновников. «К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией», — заявил Токаев.

Из-за сложившейся ситуации в Казахстане вновь вводятся карантинные меры. Ограничения введены на две недели по решению государственной комиссии, напомнил Токаев. «Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией», — сказал он.

На 13 июля 2020 в Казахстане зафиксировано 59 899 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

За последние сутки число зараженных выросло на 1 646 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 375 человек, сегодня зафиксировано 111 случаев смерти.

В активной фазе болезни находятся 25 334 человек, из них 221 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.63%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 13 июля 2020 в Казахстане: 34 190.