» » » Казахстан объявил 13 июля национальным днем траура по жертвам COVID-19
﻿
  • 13 июль 2020 11:40
  • 121

Казахстан объявил 13 июля национальным днем траура по жертвам COVID-19

В Казахстане 13 июля объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса. Об этом в телеобращении объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает РБК со ссылкой на Tengrinews.

 

Казахстан объявил 13 июля национальным днем траура по жертвам COVID-19

 

«Мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», — сказал он.

 

Токаев признал, что в стране началась вторая волна распространения инфекции. Ответственность за это он возложил на чиновников. «К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией», — заявил Токаев.

 

Из-за сложившейся ситуации в Казахстане вновь вводятся карантинные меры. Ограничения введены на две недели по решению государственной комиссии, напомнил Токаев. «Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией», — сказал он.

 

На 13 июля 2020 в Казахстане зафиксировано 59 899 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

За последние сутки число зараженных выросло на 1 646 человек.

 

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Казахстане составляет 375 человек, сегодня зафиксировано 111 случаев смерти.

 

В активной фазе болезни находятся 25 334 человек, из них 221 в критическом состоянии. Уровень летальности: 0.63%.

 

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 13 июля 2020 в Казахстане: 34 190.


Похожие статьи:
﻿
Число случаев коронавируса достигло 2652

Число случаев коронавируса достигло 2652

Новости Узбекистана
﻿
Число случаев заболевания коронавирусом за ночь увеличилось на 8

Число случаев заболевания коронавирусом за ночь увеличилось на 8

Новости Узбекистана
﻿
Число случаев коронавируса достигло 2217

Число случаев коронавируса достигло 2217

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане вновь увеличение числа случаев заболевания коронавирусом

В Узбекистане вновь увеличение числа случаев заболевания коронавирусом

Новости Узбекистана
﻿
Число случаев коронавируса достигло 1380

Число случаев коронавируса достигло 1380

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика