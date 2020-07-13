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  • 13 июль 2020 10:17
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Арбузы с желтой мякотью начали выращивать в Узбекистане

Арбузы сорта Чилляки S1 с желтой мякотью, которые с недавних пор стали выращивать земледельцы из общества с ограниченной ответственностью «Sunny Land Export» из Касанского района Кашкадарьинской области, настоящее чудо природы. От обычных они отличаются не только цветом мякоти, но и вкусом, что напоминает вкус ананаса.

 

Арбузы с желтой мякотью начали выращивать в Узбекистане

 

Как утверждают эксперты, желтые арбузы, созревают быстрее обычных. Если стандартный поспевает в течение 90 дней, то желтый – готов к употреблению уже через 65. Важно знать, что этот сорт бахчевых требует к себе повышенного внимания, в частности специальных удобрений, а вот воды ему нужно намного меньше.

 

Как сообщают представители ООО «Sunny Land Export», желтые арбузы сорта Чилляки S1 за рубеж был экспортирован по цене 55 центов за килограмм.

 

Также ожидается, что скоро необычные арбузы  появятся и на местных рынках. Их средняя стоимость будет варьироваться от 3,5-4,5 тысяч сумов за килограмм.


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