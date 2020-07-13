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  • 13 июль 2020 9:47
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Прекращено уголовное дело по факту обнаружения в Хорезме трупа, прикованного цепью к рулю

Прекращено уголовное дело по факту обнаружения в Хорезме трупа, прикованного цепью к рулю

В июне сообщалось о найденном в канале в Хазараспском районе Хорезмской области трупе мужчины, прикованном цепью к рулю автомобиля.

 

В трупе опознали 34-летнего Т.К., жителя этого района, который вышел из дома в марте, сел за руль автомобиля "Тико" и пропал без вести. Было возбуждено уголовное дело по статье 97, ч.1 (Умышленное убийство).

 

На днях стало известно, что уголовное дело закрыто.

 

Как пишет "Даракчи", согласно доказательствам, собранным в ходе следственных действий, пропавшего без вести неоднократно замечали после исчезновения из дома на канале "Тошсака" в махалле Амударё ныне Тупрокаллинского района Хорезмской области.

 

В ходе розыска вода в канале была перекрыта, чтобы подтвердить или исключить возможность утопления. В результате обыска, проведенного спасателями-водолазами, подозрение было подтверждено, автомобиль «Тико» найден на дне канала, а в нем - труп владельца авто, прикованного цепями к рулю.

 

Расследование выяснило, что автомобиль был заперт изнутри, зажигание включено, переключатель коробки передач находился на 2-й скорости.

 

В ходе расследования подтвердилось, что он купил замки и цепи 27 марта этого года (в день, когда ушел из дома и исчез) у продавца в магазине в кишлаке Янгибазар в Хазараспском районе. Судебно-медицинская экспертиза тела погибшего показала, что Т.К. скончался в результате механической асфиксии из-за заполнения дыхательных путей водой без следов травм на его теле.

 

Кроме того, в дело были вовлечены эксперты из Хорезмского областного психиатрического диспансера. Согласно данным показаний родственников погибшего, в последние годы произошли изменения в психике Т.К., у него наблюдалась склонность к самоубийству.

 

Выяснилось, что в течение последних шести месяцев покойный просматривал на мобильном телефоне ролики на YouTube об обнаружении в воде тел людей, совершивших самоубийство. В соответствии с выводами экспертов психиатрического диспансера подтверждено, что Т.К. совершил самоубийство.

 

На основании изложенного было принято решение о прекращении уголовного дела.


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