Стало известно, куда могут обратиться граждане, нуждающиеся в помощи в период карантина

Граждане, нуждающиеся в социальной помощи в условиях карантина, могут обратиться на короткий номер 1197 или телефонный номер Министерства поддержки махалли и семьи 203 01 21, - сообщил министр Рахмат Маматов.

Министр поддержки махалли и семьи Рахмат Маматов рассказал о том, как будет организована социальная помощь населению в условиях строгого карантина до 1 августа. Об этом сообщает Kun.uz.

На предварительной стадии Министерством поддержки махалли и семьи будут сформированы адресные списки безработных, лишившихся источника дохода и нуждающихся слоёв населения. В этот список будут включены:

· одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью, потерявшие кормильца, страдающие тяжёлыми заболеваниями, многодетные семьи без источника обеспечения;

· семьи, социальное пособие которых не покрывает их нужды, и не имеющие другого источника дохода;

· полные сироты, семьи, занимающиеся воспитанием детей родственников;

· семьи, один из родителей которых, или оба являются инвалидами;

· одинокие женщины и мужчины, воспитывающие двух и более детей до 14 лет, проживающие отдельно от других родственников;

· семьи, один из родителей которых или оба являются безработными и состоят на учёте в министерстве занятости и трудовых отношений в качестве ищущих работу;

· семьи с трудоспособными, но по причине пандемии нигде не работающими, или временно лишившимися дохода членами семьи, семьи сезонных рабочих, мастеров, чернорабочих, парикмахеров, граждан, потерявших работу за границей и оставшихся без дохода.

Кроме того, исходя из ситуации, предусмотрено обратить внимание на оказание социальной помощи также другим категориям населения.

Порядок второй стадии связан с деятельностью движения «Саховат ва кумак», продолжающейся на практике. При этом нуждающимся семьям будут выделены необходимые средства из фондов «Махалля» и «Саховат ва кумак», в соответствии с решениями местных советов народных депутатов.

На третьей стадииместные хокимияты совместно со спонсорскими, благотворительными и волонтёрскими центрами Республики Каракалпакстан и всех областей на основе адресного списка сформируют материальную помощь, состоящую из необходимых продуктов и лекарств.

Всё это будет организовано Министерством поддержки махалли и семьи на основе вышеуказанных критериев и сформированных списков населения. Мы пока что сформировали список из 101 тысячи 980 граждан с очень высокой степенью нужды в разрезе регионов.

На четвёртой и самой главной стадии министерство совместно с местным хокимиятом и агентством молодёжи обеспечит поставку грузов с собранной материальной помощью в дома населения на основе адресного списка. При этом, конечно же, будут приниматься все необходимые меры предосторожности, соблюдаться санитарно-гигиенические правила, а также дезинфицироваться все продукты. Кроме того, сотрудники и волонтёры, занимающиеся поставкой благотворительной продукции, будут полностью обеспечены средствами защиты – медицинским комбинезоном, медицинской маской и перчатками.

Вместе с тем, я хотел бы предоставить информацию, интересующую всех граждан. То есть, граждане, не попавшие в списки, формируемые на местах, но нуждающиеся в необходимых продуктах и лекарствах, могут обратиться по краткому телефонному номеру 1197, и сообщить о своих потребностях.

Также, можно обращаться по телефону министерства 203 01 21. Обращениям граждан, связавшихся по данному телефону, будет уделяться особое внимание, а также им будут доставлена необходимая социальная помощь» -сообщил Рахмат Маматов 12 июля на брифинге, состоявшемся в АИМК.

Напоминаем, что было выделено 20 млрд сумов для оказания помощи около 120 тысячам нуждающихся семей в 20-дневный период карантина.