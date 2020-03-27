» » » В Узбекистане с сегодняшнего дня вступают в силу новые ограничения в рамках карантина
﻿
  • 13 июль 2020 9:27
  • 113

В Узбекистане с сегодняшнего дня вступают в силу новые ограничения в рамках карантина

Новые ограничения будут длиться с 13 июля по 1 августа. Среди них:

 

В Узбекистане с сегодняшнего дня вступают в силу новые ограничения в рамках карантина

 

– Приостановка работы парикмахерских и салонов красоты

– Полная остановка внутреннего авиа- и железнодорожного сообщения

 

Напомним, что "Узбекистон темир йуллари" было продано 5900 билетов на период с 10 июля по 1 августа 2020 года. Теперь пассажирам будет возмещена стоимость приобретенных билетов.

 

Uzbekistan airways продала 332 авиабилета по маршрутам "Ташкент-Нукус", "Ташкент-Ургенч" и "Ташкент-Термез" на период с 13 июля по 1 августа. Приобретенные авиабилеты считаются действительными в течение одного года. При стабилизации эпидемиологической ситуации авиасообщение возобновится, и пассажиры смогут вылететь с ранее купленными билетами.

 

При этом компания не собирается возвращать деньги за проданные билеты ранее, чем через один год. Антимонопольный комитет сейчас изучает данный вопрос на предмет нарушения прав потребителей.

 

– Лицам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без причины

– В выходные дни (суббота и воскресенье) 18-19 июля и 25-26 июля будет полностью остановлено движение всех автотранспортных средств, включая такси. Это не касается автомобилей со стикером и тех автомобилей, которым ранее было разрешено передвижение без стикера.

 


Похожие статьи:
﻿
В выходные дни карантин будет усилен: новые решения Спецкомиссии

В выходные дни карантин будет усилен: новые решения Спецкомиссии

Новости Узбекистана
﻿
С 13 июля в Узбекистане закроются парикмахерские и салоны красоты

С 13 июля в Узбекистане закроются парикмахерские и салоны красоты

Новости Узбекистана
﻿
С понедельника,13 июля, внутренние авиа- и ж/д пассажирские перевозки внутри страны приостанавливаются

С понедельника,13 июля, внутренние авиа- и ж/д пассажирские перевозки внутри страны приостанавливаются

Новости Узбекистана
﻿
Отменены все авиа- и ж/д рейсы внутри страны

Отменены все авиа- и ж/д рейсы внутри страны

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане с 1 июля вступили в силу новые правила для такси: теперь их не нужно красить

В Узбекистане с 1 июля вступили в силу новые правила для такси: теперь их не нужно красить

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика