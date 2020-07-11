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  • 11 июль 2020 14:18
  • 59

В выходные дни карантин будет усилен: новые решения Спецкомиссии

В выходные дни карантин будет усилен: новые решения Спецкомиссии

В выходные дни усиленного карантина 18-19 июля и 25-26 июля в Узбекистане вводится ряд новых требований.

 

В эти дни движение транспортных средств, включая немаршрутные такси, будет полностью приостановлено.

 

Это ограничение не распространяется на транспортные средства, движущиеся на основании специальных разрешений (стикеров), и в тех случаях, когда специальные разрешения на движение транспортных средств, утвержденные решением Республиканской специальной комиссии от 8 июля этого года, не требуются.

 

Кроме того, рекомендуется 18-19 июля и 25-26 июля:

 

Населению - пребывать в собственных домах, строго придерживаясь самоизоляции;

 

Правительственным органам и учреждениям, бизнес-ассоциациям и другим организациям -создать условия для работников, чтобы они оставались дома в эти дни.

ИСТОЧНИК


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