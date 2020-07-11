В выходные дни карантин будет усилен: новые решения Спецкомиссии

В эти дни движение транспортных средств, включая немаршрутные такси, будет полностью приостановлено.
Это ограничение не распространяется на транспортные средства, движущиеся на основании специальных разрешений (стикеров), и в тех случаях, когда специальные разрешения на движение транспортных средств, утвержденные решением Республиканской специальной комиссии от 8 июля этого года, не требуются.
Кроме того, рекомендуется 18-19 июля и 25-26 июля:
Населению - пребывать в собственных домах, строго придерживаясь самоизоляции;
Правительственным органам и учреждениям, бизнес-ассоциациям и другим организациям -создать условия для работников, чтобы они оставались дома в эти дни.