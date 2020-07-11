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  • 11 июль 2020 10:10
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Минздрав: 55 смерть от коронавируса. В Ташкенте скончалась женщина от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности

50-летняя Р.Ю., проживающая  в Мирабадском районе Ташкента  лечилась  в домашних условиях с 3 по 9 июля этого года. Когда симптомы дыхательной недостаточности усилились, она  была помещена  в городскую клиническую больницу № 1. 9 июля ее подключили к  аппарату  ИВЛ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

 

 

Ей  был поставлен диагноз: тяжелая инфекция COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание сопровождалось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Женщина также   страдала от ишемической болезни сердца и сахарного диабета, выявленного впервые. В течение года покойная страдала еще и онкологическим заболеванием.

 

Однако, несмотря на процедуры реанимации, выполняемые врачами в соответствии со стандартами, состояние больной резко ухудшилось, и он умерла  от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.


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