Минздрав: 55 смерть от коронавируса. В Ташкенте скончалась женщина от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности

50-летняя Р.Ю., проживающая в Мирабадском районе Ташкента лечилась в домашних условиях с 3 по 9 июля этого года. Когда симптомы дыхательной недостаточности усилились, она была помещена в городскую клиническую больницу № 1. 9 июля ее подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Ей был поставлен диагноз: тяжелая инфекция COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание сопровождалось острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Женщина также страдала от ишемической болезни сердца и сахарного диабета, выявленного впервые. В течение года покойная страдала еще и онкологическим заболеванием.

Однако, несмотря на процедуры реанимации, выполняемые врачами в соответствии со стандартами, состояние больной резко ухудшилось, и он умерла от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.