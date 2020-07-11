В МДО рассказали, как будут возвращать родителям оплату за детский сад

Министерство дошкольного образования (МДО)опубликовало порядок возвращения денег родителям за то время, пока дети не ходили в детские сады.

В частности, этот порядок предусматривает:





1. В случае если ребенок заканчивает посещение дошкольного образовательного учреждения и идет в школу, денежные средства, внесенные за его содержание заранее, возвращаются на основании заявления родителей.





2. В случае если ребенок продолжит посещение дошкольного образовательного учреждения в 2020/2021 учебном году, денежные средства, внесенные за его содержание в детском саду заранее, учитываются при плате за последующие периоды.