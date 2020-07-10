53-смерть: 67-летний мужчина умер от коронавируса в Сурхандарьинской области

Р.А., житель Термеза Сурхандарьинской области 3 июля по причине плохого самочувствия и воспаления дыхательных путей обратился за медицинской помощью к врачам. 4 июля он сдал тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и был госпитализирован с подозрением на инфекцию COVID-19, сообщили в Минздраве.

Ему был поставлен диагноз: инфаркт миокарда, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность. Уточняется, что мужчина также страдал от сопутствующих заболеваний, таких как двусторонняя пневмония, острая ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хроническая сердечная недостаточность и диабет.

Несмотря на реанимационное лечение, пациент умер от инфаркта миокарда, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.