» » » С понедельника,13 июля, внутренние авиа- и ж/д пассажирские перевозки внутри страны приостанавливаются
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  • 10 июль 2020 12:31
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С понедельника,13 июля, внутренние авиа- и ж/д пассажирские перевозки внутри страны приостанавливаются

С 13 июля (с понедельника) в Узбекистане приостанавливаются воздушные и железнодорожные перевозки на внутренних маршрутах. Об этом на брифинге в АИМК в пятницу заявил пресс-секретарь Министерства транспорта Навруза Ашурматова.

 

С понедельника,13 июля, внутренние авиа- и ж/д пассажирские перевозки внутри страны приостанавливаются

 

Согласно решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, с 10 июля движение автомобилей вновь ограничено по времени суток (7:00—10:00и 17:00—20:00), движение между регионами запрещено (кроме Ташкента и Ташобласти), общественный транспорт работать не будет, стикеры остаются в силе.


С 10 июля также ограничивается движение автобусов между регионами. Как отметил Навруз Ашурматов, в рамках графика, утвержденного решением Специальной республиканской комиссии, будут выполняться репатриационные авиарейсы по вывозу граждан Узбекистана из зарубежных стран. Кроме того, разрешается организовывать автобусные рейсы по вывозу граждан из пограничных пунктов в карантинные зоны.

 

Более того, граждан, отбывших карантин, будут доставлять на реабилитацию в больницы и места проживания на поездах и автобусах в централизованном порядке.На основе поступивших заявлений будут также организовывать чартерные рейсы из стран, включенных Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия в «желтые» и «зеленые» зоны.

 

Что касается билетов, то с 10 июля по 1 августа было продано 5900 билетов пассажирам поездов. В связи с усилением карантина и ограничением железнодорожного сообщения, деньги за билеты будут возвращены пассажирам полностью.

 

Компания Uzbekistan Airways продала 312 авибилетов на рейсы Ташкент-Нукус, Ташкент-Ургенч, Ташкент-Термез. Навруз Ашурматов напомнил, что билеты остаются действительными в течение одного года (ваучеры). Пассажиры смогут воспользоваться ими после возобновления авиаперевозок.


Компания «Тошшахартрансхизмат» с 1 по 10 августа будет принимать обратно месячные проездные карточки и жетоны, купленные пассажирами за июль, а средства за неиспользованные дни будут возвращены.

 

Движение нелинейного такси разрешено с соблюдением ряда требований:

•    в салоне между водителем и пассажирами должен быть установлен барьер из прозрачного пластика или пленки;

•    водитель и пассажиры должны быть в лицевых масках, перевозка пассажиров без масок запрещена;

•    в салоне может быть не более двух пассажиров, только на заднем сидении;

•    такси может передвигаться только в регионах регистрации (Ташкент, Каракалпакстан, область).

 

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