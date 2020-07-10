» » » «Речи об онлайн-обучении для первых классов пока нет» — Шерзод Шерматов
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  • 10 июль 2020 10:09
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«Речи об онлайн-обучении для первых классов пока нет» — Шерзод Шерматов

Министр народного образования сообщил, что если к сентябрю эпидемиологическая ситуация улучшится, дети начнут учебу в школах, при этом трансляция уроков по телевидению не прекратится.

 

«Речи об онлайн-обучении для первых классов пока нет» — Шерзод Шерматов

 

Официальной информации по поводу начала учебного года в школах в режиме онлайн не было. Об этом сообщил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на брифинге в четверг.

 

Глава МНО отметил, что если к сентябрю эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, обучение начнется в школах.

 

«Стоит отметить, что даже когда дети будут учиться в школе, уроки продолжат транслироваться по телевидению. Это не из-за пандемии. Цель — оказать дополнительную помощь отдаленным районам через трансляцию качественных занятий», — сказал Шерзод Шерматов.

 

Он также остановился на вопросе эффективности онлайн-уроков. По его словам, если бы практика онлайн-обучения в начальных классах оправдала себя, все страны давно полностью перешли бы на эту систему.

 

Прием документов в первые классы общеобразовательных школ начался в онлайн-режиме 6 июля


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