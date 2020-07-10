«Речи об онлайн-обучении для первых классов пока нет» — Шерзод Шерматов

Министр народного образования сообщил, что если к сентябрю эпидемиологическая ситуация улучшится, дети начнут учебу в школах, при этом трансляция уроков по телевидению не прекратится.
Официальной информации по поводу начала учебного года в школах в режиме онлайн не было. Об этом сообщил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов на брифинге в четверг.
Глава МНО отметил, что если к сентябрю эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, обучение начнется в школах.
Он также остановился на вопросе эффективности онлайн-уроков. По его словам, если бы практика онлайн-обучения в начальных классах оправдала себя, все страны давно полностью перешли бы на эту систему.
Прием документов в первые классы общеобразовательных школ начался в онлайн-режиме 6 июля