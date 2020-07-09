Скончалась 83-летняя жительница Ташкента с коронавирусом

83-летняя женщина Ш.Т., проживавшая в Учтепинском районе Ташкента, с 25 июня страдала от высокой температуры, трудностей с дыханием, кашля и одышки. 28 июня у нее был подтвержден коронавирус, она была помещена в клинику Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний.

30 июня пациентка была переведена в Городскую клиническую больницу № 1 из-за перелома таза.

Ей был поставлен диагноз тяжелое течение COVID-19. Заболевание протекало на фоне тяжелой двусторонней пневмонии, острой дыхательной недостаточности иосложнений от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Пациентка также страдала от сопутствующих заболеваний, таких как двусторонний гонартроз, двусторонний коксартроз.

Ранее в течение многих лет женщина лечилась от гипертонии и ишемической болезни сердца. С 2019 года она находилась на постельном режиме (остеоартроз коленного и тазового суставов, а с 16 июня – перелом таза в результате падения).

Специалистами проводились консультации по ежедневному состоянию пациентки, лечение проводилось согласно рекомендациям врачей.

Несмотря на проведенные врачами реанимационные мероприятия состояние пациентки резко ухудшилось, смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Отдел по связям с общественностью

Министерства здравоохранения