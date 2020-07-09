В Бухаре завершаются съемки художественного фильма о Махмудходже Бехбудий

НА «Узбеккино» снимает художественный фильм о великой исторической личности, основоположнике узбекской драматургии Махмудходже Бехбудий.

Фильм основан на реальных событиях того времени и отражает период с конца ХIХ века по 20-е годы ХХ века. Художественный принцип кинокартины - большие эпизоды-воспоминания, через которые и прослеживается весь жизненный путь Махмудходжи Бехбудий. Кинолента насыщена событиями, имеющими под собой реальную историческую основу – это и разгром Кокандской автономии, и бегство беженцев, и боевые столкновения.

В Бухаре снимают сцены последних дней заключения Бехбудий перед его казнью, эпизоды в зиндане. Также кинолента снималась в Ташкенте, Самарканде и других городах Узбекистана.

Авторы сценария - Бако Садыков и Улугбек Садыков, режиссер-постановщик фильма Бако Садыков.

Бехбудий был ярким представителем джадидизма, просветителем и одним из основоположников национального театрального искусства. Его деятельность заложила фундамент для развития культуры, науки и образования в нашем крае.

«Этот фильм снимается согласно специальному государственному заказу как дань уважения деяниям джадидов и Махмуджоджи Бехбуди, заложившим основу просвещенного ислама, показавшим миру его истинную суть. Это цвет нашей нации, и необходимо возродить память об этих людях. Многие монологи Бехбуди, звучащие в фильме, не теряют своей актуальности и сегодня», - отметил соавтор фильма Улугбек Садыков.

Историческая драма о Махмудходжи Бехбуди приурочена 145-летию выдающегося ученого - публициста , юбилей которого широко отмечается в нынешнем году. Об этом пишет Даракчи.уз