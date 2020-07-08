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  • 8 июль 2020 13:16
  • 381

В Узбекистане с 10 июля вновь ужесточается карантин

В Узбекистане с 10 июля вновь ужесточается карантин

В Узбекистане с 10 июля и до 1 августа вновь ужесточаются карантинные требования - решение Специальной республиканской комиссии.

 

В частности, с 10 июля:

 

– Ограничивается движение транспортных средств в городах

 

– Ограничивается движение транспортных средств между регионами (за исключением услуг, принадлежащих сельхозпроизводителям и перемещения личного автотранспорта)

 

– Запрещаются публичные и развлекательные мероприятия, а также свадьбы и другие семейные церемонии

 

– Лицам старше 65 лет запрещено передвижение в общественных местах, также запрещено собираться больше трех человек

 

– Приостанавливается работа санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, пляжей и других мест отдыха.

 

– Приостанавливается работа общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением услуг доставки (кейтеринг)

 

– Приостанавливается работа вещевых рынков и крупных магазинов, занимающихся продажей товаров

 

– Приостанавливается деятельность тренажерных залов, фитнес-клубов, спортивных залов и бассейнов

 

– Приостанавливается деятельность дошкольных образовательных учреждений, учебных курсов и любых кружков независимо от их организационно-правовой формы собственности

 

– Запрещены выступления, культурные и другие публичные мероприятия

 

– Запрещается проведение встреч в государственных органах, организациях и на предприятиях, при необходимости допускается проведение совещаний посредством видеоконференции

 

– Сотрудники государственных органов частично переходят в отпуск, частично на дистанционную работу.


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