В Узбекистане с 10 июля вновь ужесточается карантин

В Узбекистане с 10 июля и до 1 августа вновь ужесточаются карантинные требования - решение Специальной республиканской комиссии.

В частности, с 10 июля:

– Ограничивается движение транспортных средств в городах

– Ограничивается движение транспортных средств между регионами (за исключением услуг, принадлежащих сельхозпроизводителям и перемещения личного автотранспорта)

– Запрещаются публичные и развлекательные мероприятия, а также свадьбы и другие семейные церемонии

– Лицам старше 65 лет запрещено передвижение в общественных местах, также запрещено собираться больше трех человек

– Приостанавливается работа санаториев, пансионатов, детских лагерей, гостевых домов, пляжей и других мест отдыха.

– Приостанавливается работа общепита (рестораны, кафе, столовые, чайханы), за исключением услуг доставки (кейтеринг)

– Приостанавливается работа вещевых рынков и крупных магазинов, занимающихся продажей товаров

– Приостанавливается деятельность тренажерных залов, фитнес-клубов, спортивных залов и бассейнов

– Приостанавливается деятельность дошкольных образовательных учреждений, учебных курсов и любых кружков независимо от их организационно-правовой формы собственности

– Запрещены выступления, культурные и другие публичные мероприятия

– Запрещается проведение встреч в государственных органах, организациях и на предприятиях, при необходимости допускается проведение совещаний посредством видеоконференции

– Сотрудники государственных органов частично переходят в отпуск, частично на дистанционную работу.