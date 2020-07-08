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  • 8 июль 2020 9:16
  • 105

В Узбекистане 110 человек заразились "ковидом" на четырех свадьбах

В Узбекистане 110 человек заразились "ковидом" на четырех свадьбах

В Узбекистане 110 человек заразились коронавирусом на четырех свадьбах, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова министра здравоохранения Алишера Шадманова.

 

По его словам, за последние 14 дней 52% случаев коронавируса были выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа, и 48% – у населения страны.

 

"Свадьбы, различные церемонии и семейные мероприятия среди населения способствуют распространению вируса. Например, 110 случаев заболевания коронавирусом были обнаружены на 4 свадьбах, при этом 79 человек заразились на одной свадьбе в Юнусабадском районе. Для того чтобы соблюдать лимит в 30 человек, эту свадьбу проводили три раза в день", – рассказал министр.

 

В прошлом месяце вирус был обнаружен в 35 случаях на Урикзоре, в 39 случаях на рынке на Юнусабаде, в 11 случаях – на рынке Чорсу, в 47 случаях – на рынке Абу-Сахии и в 52 случаях на рынке Чиланзар (Ипподром). Вирус был зарегистрирован у более чем 200 человек в строительных компаниях.


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