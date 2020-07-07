Решение о госпитализации или домашнем лечении больных с коронавирусом будут принимать специальные комиссии

Определять, нуждается пациент с коронавирусной инфекцией в госпитализации или может проходить лечение на дому, станут специальные комиссии. В их состав войдут двое врачей и сотрудник Санэпиднадзора, сообщает Podrobno.uz

Во многих странах больные легкой формой коронавируса проходят лечение на дому. С 5 июля такая практика внедрена и в Узбекистане. Однако имеется важное условие: пациент может проходить лечение вне стационара, только если переносит коронавирус в бессимптомной форме.

Сюжет о том, как принимается решение о госпитализации или домашнем лечении больных, вышел в эфир телеканала O’zbekiston 24.

Как рассказала доктор медицинских наук, педиатр Нигора Алиева, когда Санэпиднадзор получает уведомление о пациенте с подтвержденным коронавирусом, но с отсутствием симптомов, формируется комиссия.

В ее состав входят трое специалистов: врач-инфекционист, участковый терапевт или педиатр (если болен ребенок), сотрудник Санэпиднадзора.

Комиссия выезжает к больному домой и изучает ситуацию. Если пациент имеет возможность быть изолированным в отдельной комнате и соблюдать все условия карантина, то ему разрешается проходить лечение на дому.