» » » В «Узкомназорат» прокомментировали сбои в работе Facebook у пользователей
﻿
  • 7 июль 2020 17:04
  • 51

В «Узкомназорат» прокомментировали сбои в работе Facebook у пользователей

В «Узкомназорат» прокомментировали сбои в работе Facebook у пользователей Пресс-секретарь Государственной инспекция «Узкомназорат» Азамат Акабиров прокомментировал сообщения в соцсетях о блокировке Facebook в Узбекистане.

 

«По данным из соцсетей, пользователи по-разному описывают данную ситуацию, кто-то заявляет о свободном доступе через мобильные сети и имеет затрудненный доступ через выделенное соединение, кто-то наоборот. А у кого-то вообще нет проблем с доступом. В целом нет оснований полагать, что имеется массовое отсутствие доступа к Фейсбук. Вероятно, это связано с модернизацией оборудования или профилактикой у того или иного провайдера, или оператора», – сообщили он в своем Телеграм-канале.

 

При этом Акабиров отметить, что ГИ «Узкомназорат» осуществляет технический контроль за качеством услуг связи, рассматривает вопросы, связанные с технической инфраструктурой операторов и провайдеров.

 

Доступность различных сайтов не входит в компетенцию организации.

 

Он также указал, что доступность различных сайтов периодически меняется и это «обычно для интернета».

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Узбекистанцев попросили не отправлять ксерокопии паспортов через соцсети

Узбекистанцев попросили не отправлять ксерокопии паспортов через соцсети

Новости Узбекистана
﻿
Названа возможная причина перебоев в работе FB, YouTube и VK

Названа возможная причина перебоев в работе FB, YouTube и VK

Новости Узбекистана / Технологии
﻿
Узбекистан вновь живет без сети Facebook

Узбекистан вновь живет без сети Facebook

Новости Узбекистана / Технологии
﻿

"Узбектелеком": интернет к концу года станет в десять раз быстрее

Новости Узбекистана / Технологии
﻿
Более трети абонентов интернет-услуг в Узбекистане – пользователи широкополосного доступа

Более трети абонентов интернет-услуг в Узбекистане – пользователи широкополосного доступа

Новости Узбекистана / Технологии
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика