В «Узкомназорат» прокомментировали сбои в работе Facebook у пользователей

Пресс-секретарь Государственной инспекция «Узкомназорат» Азамат Акабиров прокомментировал сообщения в соцсетях о блокировке Facebook в Узбекистане.

«По данным из соцсетей, пользователи по-разному описывают данную ситуацию, кто-то заявляет о свободном доступе через мобильные сети и имеет затрудненный доступ через выделенное соединение, кто-то наоборот. А у кого-то вообще нет проблем с доступом. В целом нет оснований полагать, что имеется массовое отсутствие доступа к Фейсбук. Вероятно, это связано с модернизацией оборудования или профилактикой у того или иного провайдера, или оператора», – сообщили он в своем Телеграм-канале.

При этом Акабиров отметить, что ГИ «Узкомназорат» осуществляет технический контроль за качеством услуг связи, рассматривает вопросы, связанные с технической инфраструктурой операторов и провайдеров.

Доступность различных сайтов не входит в компетенцию организации.

Он также указал, что доступность различных сайтов периодически меняется и это «обычно для интернета».

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