Депутат предложил снизить стоимость тонировки из-за жары

Данное предложение уже направлено в правительство.
Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев выдвинул предложение снизить стоимость тонировки. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.
Он отмечает, что снижение цены на тонировку положительно повлияет на экономическую активность населения.
Дониёр Ганиев подметил, что внутри транспортного средства тонировка снижает температуру на 60 процентов и это благоприятно влияет на работу охладительной системы.
Кроме того, если долго находится под прямыми лучами солнца, то это негативно влияет на кожу, появляются различные пятна на теле. Качественная тонировка защищает людей на 99 процентов, - написал депутат.
Представитель народа предложил снизить стоимость тонировки в жаркий период года – с 1 мая до 30 сентября.
Как отметил Ганиев, снижение цены на тонировку будет способствовать развитию экономической активности населения и может привести многомиллионную пользу государству. Депутат также сказал, что данное предложение направлено в правительство. Напомним, что тонировка стекол автомобилей в Узбекистане была разрешена с 1 августа 2018 года.
После наносить тонировку по новым ценам и бесплатно затемнить заднее лобовое стекло авто можно было с 5 августа 2019 года.