Депутат предложил снизить стоимость тонировки из-за жары

Данное предложение уже направлено в правительство.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев выдвинул предложение снизить стоимость тонировки. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.





Он отмечает, что снижение цены на тонировку положительно повлияет на экономическую активность населения.

Исследования указывают на то, что в жаркий период года высокая температура создает неудобства для водителей и пассажиров. В результате экономическая активность населения снижается на 1-15 процентов, - подчеркнул он.

Дониёр Ганиев подметил, что внутри транспортного средства тонировка снижает температуру на 60 процентов и это благоприятно влияет на работу охладительной системы.

Кроме того, если долго находится под прямыми лучами солнца, то это негативно влияет на кожу, появляются различные пятна на теле. Качественная тонировка защищает людей на 99 процентов, - написал депутат.

Дониёр Ганиев заявил, что правительство не намерено отменять оплату для тонировки. Государство не намерено полностью отменить оплату за тонировку, но хотя бы надо снизить стоимость. Нужен компромисс, нужен принцип равенства и справедливости, - сказал депутат.



Представитель народа предложил снизить стоимость тонировки в жаркий период года – с 1 мая до 30 сентября.

Целесообразно для передних (30 процентов) и задних (100 процентов) боковых стёкол установить единую цену в 10 кратном размере БРВ (2 230 000 сумов), - поделился он.

Как отметил Ганиев, снижение цены на тонировку будет способствовать развитию экономической активности населения и может привести многомиллионную пользу государству. Депутат также сказал, что данное предложение направлено в правительство. Напомним, что тонировка стекол автомобилей в Узбекистане была разрешена с 1 августа 2018 года.

После наносить тонировку по новым ценам и бесплатно затемнить заднее лобовое стекло авто можно было с 5 августа 2019 года.