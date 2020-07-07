» » » Должностные лица СЭС украли у государства более $24 тыс
﻿
  • 7 июль 2020 15:40
  • 159

Должностные лица СЭС украли у государства более $24 тыс

Генпрокуратура сообщила о задержании сотрудников центра санитарно-эпидемиологического благополучия, расхитивших бюджетные средства в особо крупном размере.

 

Должностные лица СЭС украли у государства более $24 тыс

 

Сотрудники Наманганского областного управления департамента при Генеральной прокуратуре провели проверку деятельности центра санитарно-эпидемиологического благополучия данного региона. Об этом UzNews.uz сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

 

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники центра Ф.Б., А.Т. и Х.С. приобрели дезинфицирующие средства – гипохлорит кальция за 524,8 млн. сумов. Однако среднерыночная цена составляет 275,9 млн сумов.

 

Таким образом, трое сотрудников центра расхитили 248,9 млн сумов.  В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 167 (Хищение путем присвоения или растраты) УК РУз. Ведется расследование.


Похожие статьи:
﻿
Главврач ЦСЭБ Ташобласти обматерил своих подчиненных и лишился должности

Главврач ЦСЭБ Ташобласти обматерил своих подчиненных и лишился должности

Новости Узбекистана
﻿
ГЕНПРОКУРАТУРА СООБЩИЛА О КРУПНОМ ХИЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСНАЩЕНИИ ОБЩЕЖИТИЯ ВУЗА

ГЕНПРОКУРАТУРА СООБЩИЛА О КРУПНОМ ХИЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСНАЩЕНИИ ОБЩЕЖИТИЯ ВУЗА

Новости Узбекистана
﻿
Завхоз детского сада в Кибрае за два года украла продуктов на 180 миллионов сумов

Завхоз детского сада в Кибрае за два года украла продуктов на 180 миллионов сумов

Новости Узбекистана
﻿
Прокуратура сообщила подробности инцидента в школе Бекабада

Прокуратура сообщила подробности инцидента в школе Бекабада

Общество / Новости Узбекистана
﻿
108 человек оштрафованы за незаконное ведение предпринимательства

108 человек оштрафованы за незаконное ведение предпринимательства

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика