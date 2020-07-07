Должностные лица СЭС украли у государства более $24 тыс

Генпрокуратура сообщила о задержании сотрудников центра санитарно-эпидемиологического благополучия, расхитивших бюджетные средства в особо крупном размере.

Сотрудники Наманганского областного управления департамента при Генеральной прокуратуре провели проверку деятельности центра санитарно-эпидемиологического благополучия данного региона. Об этом UzNews.uz сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники центра Ф.Б., А.Т. и Х.С. приобрели дезинфицирующие средства – гипохлорит кальция за 524,8 млн. сумов. Однако среднерыночная цена составляет 275,9 млн сумов.

Таким образом, трое сотрудников центра расхитили 248,9 млн сумов. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 167 (Хищение путем присвоения или растраты) УК РУз. Ведется расследование.