» » » Более 2 тысяч заявок подали по системе онлайн-очереди для первоклассников
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  • 7 июль 2020 13:27
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Более 2 тысяч заявок подали по системе онлайн-очереди для первоклассников

В этом году систему апробируют в Ташкенте, и если результат будет успешным, то со следующего учебного года ее реализуют и в других регионах страны.

Более 2 тысяч заявок подали по системе онлайн-очереди для первоклассников

 

Только в первый день запуска системы онлайн-очереди для поступления в 1-й класс в Ташкенте было принято 2 386 заявок от родителей учеников, сообщают в МНО.

 

"Такая система запущена, чтобы не было беспорядка и излишних хлопот во время карантинного периода", - говорится в информации.

 

Напомним, подача заявок в 1-й класс на основе онлайн-очереди осуществляется через веб-портал www.qabul.maktab.uz. 

 

В этом году систему апробируют в Ташкенте, и если результат будет успешным, то со следующего учебного года ее реализуют и в других регионах страны, пишет Спутник.уз.


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Общество / Новости Узбекистана
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