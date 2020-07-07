Более 2 тысяч заявок подали по системе онлайн-очереди для первоклассников

В этом году систему апробируют в Ташкенте, и если результат будет успешным, то со следующего учебного года ее реализуют и в других регионах страны.



Только в первый день запуска системы онлайн-очереди для поступления в 1-й класс в Ташкенте было принято 2 386 заявок от родителей учеников, сообщают в МНО.

"Такая система запущена, чтобы не было беспорядка и излишних хлопот во время карантинного периода", - говорится в информации.

Напомним, подача заявок в 1-й класс на основе онлайн-очереди осуществляется через веб-портал www.qabul.maktab.uz.

В этом году систему апробируют в Ташкенте, и если результат будет успешным, то со следующего учебного года ее реализуют и в других регионах страны, пишет Спутник.уз.