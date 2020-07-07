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  • 7 июль 2020 12:18
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В Намангане произошли два смертельных наезда на маленьких детей

4 июля в 8:30 утра житель Янгикурганского района 1989 года свалил песок с принадлежащего ему грузовика ЗИЛ-130 в дом, где проходила стройка в махалле Нурабад в Намангане.

 

В Намангане произошли два смертельных наезда на маленьких детей

 

Когда он возвращался, задавил 2-летнего ребенка хозяина дома. В результате малыш скончался на месте.

 

5 июля в 20:10 житель Намангана на своем мини-грузовике Лабо сбил годовалого ребенка, когда оставлял хлопок-сырец в доме соседа. В результате ребенок скончался на месте происшествия.

 

Пресс-служба Наманганского областного УВД просит водителей следовать ПДД, внимательно следить за пешеходами и своими транспортными средствами. Об этом пишет Даракчи.уз


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