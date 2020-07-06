Объявлены результаты конкурса «Уникальные блюда Узбекистана»

В целях дальнейшего повышения потенциала гастрономического туризма в стране, восстановления рецептов утраченных уникальных блюд и представления их миру, Государственным комитетом по развитию туризма и Ассоциацией гастрономического туризма был объявлен конкурс «Уникальные блюда Узбекистана».

Всего в конкурсе со своими рецептами приняли участие 37 человек. В частности, 2 из Андижанской области, 3 из Ферганской области, 1 из Джизакской области, 2 из Навоийской области, 1 из Кашкадарьинской области, 4 из Республики Каракалпакстан, 4 из Самаркандской области, 3 из Сырдарьинской области, 2 из Сурхандарьинской области 4 из Хорезмской области, 4 из Ташкентской области и 7 участников из города Ташкент.

Каждый представленный материал был тщательно рассмотрен членами жюри в составе экспертов. Изначально из них были отобраны 15 материалов, а затем 7 участников прошли в финальный раунд.

Материалы конкурса оценивались анонимно на основании таких критериев, как оригинальность и древность представленных рецептов, наличие интересной информация и фактов об истории рецепта, а также полное соответствие правилам конкурса.

По итогам конкурса победителями были определены следующие участники: 1 место: Рузибоев Азамат 2 место: Хожакулов Анвар 3 место: Шербекова Нозимабону Победители будут награждены денежными призами в размере 5 000 000 (пять миллионов), 3 000 000 (три миллиона) и 2 000 000 (два миллиона) сум. Отобранные рецепты включены в книгу «Уникальные блюда Узбекистана» вместе с именем участника. Книга будет переведена на несколько иностранных языков.

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