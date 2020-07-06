МИД — узбекистанцам: граница РФ и Казахстана закрыта, не верьте мошенникам!

В последнее время в соцсетях и популярных
мессенджерах распространяются слухи о том, что якобы граница между Россией и
Казахстаном открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, можно вернуться
домой через территорию Казахстана.
МИД Узбекистана опубликовал обращение к гражданам относительно возможности выехать на родину через российско-казахстанскую границу.
По информации ведомства, в последнее время в соцсетях и мессенджерах распространяются фейковые сведения о том, что граница якобы открыта и через нее можно вернуться домой.
Однако это не так, границы до сих пор закрыты, сообщили в МИД.
Дипломаты призвали доверять только официальной информации и не верить мошенникам, которые пытаются нажиться на трудностях граждан, предлагая услуги "по пересечению границы".
В последние дни на российско-казахстанской границе (в селе Большая Черниговка Самарской области, в Бузулукском районе и городе Соль-Илецк Оренбургской области) вновь стали скапливаться граждане республики, которые, поверив в ложные сообщения, прибыли из различных точек России в надежде попасть домой через территорию Казахстана.
Это, в свою очередь, создает риск возникновения новой вспышки COVID-19.
Граждан республики, находящихся на территории РФ, призвали не поддаваться провокациям, не пытаться выехать за пределы границы и соблюдать все карантинные меры.