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  • 4 июль 2020 16:33
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Скорбный список жертв коронавируса Узбекистана пополнился

В стране зарегистрирована 30-я смерть от коронавируса

 

Скорбный список жертв коронавируса Узбекистана пополнился

 

65-летний житель Ташкента В.М. поступил в отделение интенсивной терапии городской клинической больницы № 1 имени Ибн Сино в критическом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.

 

Ему был поставлен диагноз гипертония, атеросклероз, рецидив острой цереброваскулярной аварии (инсульт), геморрагический инсульт. Известно также, что впервые мужчина перенес инсульт в июне месяце.

 

Пациент находился под постоянным наблюдением. Однако, несмотря на усилия врачей, 3 июля пациент скончался от тромбоэмболии легочной артерии, острой дыхательной и сердечной недостаточности.


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