Скорбный список жертв коронавируса Узбекистана пополнился

В стране зарегистрирована 30-я смерть от коронавируса

65-летний житель Ташкента В.М. поступил в отделение интенсивной терапии городской клинической больницы № 1 имени Ибн Сино в критическом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.

Ему был поставлен диагноз гипертония, атеросклероз, рецидив острой цереброваскулярной аварии (инсульт), геморрагический инсульт. Известно также, что впервые мужчина перенес инсульт в июне месяце.

Пациент находился под постоянным наблюдением. Однако, несмотря на усилия врачей, 3 июля пациент скончался от тромбоэмболии легочной артерии, острой дыхательной и сердечной недостаточности.