При Национальном агентстве «Узбеккино» создан Общественный Совет

3 июля в Национальном агентстве «Узбеккино» состоялось очередное заседание медиа-клуба «Реформы и механизмы общественного контроля в киноиндустрии Узбекистана». Об этом сообщает "Даракчи"

Был объявлен состав нового Общественного Совета при Национальном агентстве "Узбеккино”, состоящий из известных кинематографистов и мастеров кинематографа. Организация будет вести деятельность как независимая структура, которая будет заниматься изучением и контролем расходов, связанных с кинопродукцией.

Членами совета под председательством талантливого кинорежиссёра и кинооператора Хамидуллы Хасанова (Член управления Творческого объединения кинематографистов Узбекистана), являются такие талантливые узбекские кинорежиссёры и актёры как:

- Санжар Бобоев - член Творческого объединения кинематографистов,

- Камара Камолова - член Творческого объединения кинематографистов,

- Собир Назармухамедов - член Творческого объединения кинематографистов,

- Карим Мирходиев, член Творческого объединения кинематографистов

- Азамат Эргашев, секретарь Совета, Член Творческого объединения кинематографистов,

- Ботир Бозорбоев, заведующий кафедрой в Ташкентском университете информационных технологий, Заместитель председателя Совета,

- Нозим Толипов и Марат Солиев - член Творческого объединения кинематографистов,

- кинопродюсер Фаррух Тулаганов,

- кинодраматург Мадина Муминова,

- кинокритик Бахтиёр Якубов,

- а также члены Ассоциации писателей Узбекистана, драматурги Мирзапулат Тошпулатов и Анвар Эргашев, журналист и киновед Борис Бабаев, звукорежиссёр Анвар Файзуллаев и юрист по авторскому праву Жасур Пулатов.

В 2019 году Национальным агентством "Узбеккино" было снято и на данный момент снимается около 30 художественных фильмов. Было сказано, что в 2021-2022 году будет запущено около 20 проектов, а также запланировано около 30 других новых кинопроектов.

Общий бюджет художественных фильмов, созданных и произведенных в 2020 году, составляет 89,1 миллиарда сумов. Примерная сумма запланированных новых кинопроектов в 2021-2022 годах составляет примерно 120 миллиардов сумов. Конечно же, годовой бюджет организации (56 млрд) не сможет финансировать такое количество фильмов.

В связи с тем, что бывший Художественный совет одобрил в два-три раза больше кинопроектов, чем финансовые возможности организации, обязательства в размере 92 миллиардов сумов в период с 2019 по 2020 год были перенесены на 2020 год. Кроме этого, есть обязательства финансировать государственные заказы и новые проекты.

Поэтому, Национальное агентство "Узбеккино" провело переговоры с меценатами, крупными предпринимательскими субъектами и хокимиятами областей в целях найти дополнительные финансовые ресурсы. С большинством областных хокимиятов была достигнута договоренность о совместном финансировании художественных фильмов с «Узбеккино» на сумму 115 млрд. сумов, посвященных жизни и творчеству поэтов, писателей, ученых и исторических деятелей, родившихся и выросших в этом регионе. Также было сказано, что некоторые высшие учебные заведения будут участвовать в качестве партнеров в фильмах об известных поэтах и писателях, чьи статуи установлены на Аллее писателей. В конце мероприятия представители Национального агентства "Узбеккино" ответили на вопросы СМИ, блогеров и представителей общественности, посетивших конференцию.