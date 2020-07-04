» » » В Ташкенте водитель Spark насмерть сбил 2-летнего ребенка, оставленного без присмотра
﻿
  • 4 июль 2020 9:23
  • 108

В Ташкенте водитель Spark насмерть сбил 2-летнего ребенка, оставленного без присмотра

ДТП произошло внутри махалли в Учтепинском районе столицы.

 

В Ташкенте водитель Spark насмерть сбил 2-летнего ребенка, оставленного без присмотра

 

По данным пресс-службы столичного ГУВД, 2 июля в 12.00 часов на улице Хондамир в Учтепинском районе Ташкента водитель автомобиля Spark, 38-летний гражданин З.Н., наехал на 2-летнюю девочку. ДТП произошло внутри махалли.

 

В результате наезда девочка получила телесные повреждения и скончалась в больнице.

 

Сообщается, что ДТП произошло по той причине, что водитель не заметил ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу. Ребенок был оставлен без присмотра родителей.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) УК РУз.

Источник 


Похожие статьи:
﻿
В Кашкадарьинской области водитель Lаcetti при движении задним ходом сбил насмерть пенсионерку и сбежал с места происшествия

В Кашкадарьинской области водитель Lаcetti при движении задним ходом сбил насмерть пенсионерку и сбежал с места происшествия

Новости Узбекистана
﻿
Водитель «Жигулей» на большой скорости сбил 3-х летнего мальчика

Водитель «Жигулей» на большой скорости сбил 3-х летнего мальчика

Новости Узбекистана
﻿
Страшное ДТП с участием пяти автомобилей - комментарий ГУВД

Страшное ДТП с участием пяти автомобилей - комментарий ГУВД

Новости Узбекистана
﻿
Водитель

Водитель "Нексии" выехал на "встречку" и сбил пешехода (видео)

Новости Узбекистана / Видео Новости / ТОП
﻿
Актриса Фарангиз Режаметова скончалась в ДТП

Актриса Фарангиз Режаметова скончалась в ДТП

Новости Узбекистана / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика