В Ташкенте водитель Spark насмерть сбил 2-летнего ребенка, оставленного без присмотра

ДТП произошло внутри махалли в Учтепинском районе столицы.

По данным пресс-службы столичного ГУВД, 2 июля в 12.00 часов на улице Хондамир в Учтепинском районе Ташкента водитель автомобиля Spark, 38-летний гражданин З.Н., наехал на 2-летнюю девочку. ДТП произошло внутри махалли.

В результате наезда девочка получила телесные повреждения и скончалась в больнице.

Сообщается, что ДТП произошло по той причине, что водитель не заметил ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу. Ребенок был оставлен без присмотра родителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) УК РУз.

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