УЗБЕКИСТАН ПОЛУЧИЛ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ИЗ США

Международная благотворительная организация Project Hope отправила средства индивидуальной защиты, тесты для выявления коронавируса и медицинское оборудование на $600 тысяч.

Узбекистан принял первую партию гуманитарного груза, направленного американской благотворительной организацией Project Hope в целях содействия усилиям республики по противодействию пандемии коронавируса, сообщает ИА «Дунё».

Специальный борт Uzbekistan Airways доставил средства индивидуальной защиты, антисептические и дезинфицирующие средства, около 20 тысяч тестов для выявления коронавируса, а также медицинское оборудование (дефибрилляторы и кардиомониторы) общей стоимостью $600 тысяч.

Кроме того, в начале июля ожидается доставка двух контейнеров медицинских препаратов и изделий из более чем 2 тысяч наименований от американской некоммерческой организации Globus Relief стоимостью $800 тысяч.

Другая американская неправительственная организация «Адвентистское агентство помощи и развития» (ADRA) запустила проект по передаче нуждающимся жителям Узбекистана продовольственных товаров (пшеничная мука, рис, растительное масло, бобовые, соль, сахар и мясные изделия) на общую сумму $400 тысяч.

Все продукты питания приобретаются на рынках и супермаркетах Узбекистана и распределяются по всей стране, в том числе для жителей Сырдарьинской области, пострадавших от наводнения.

Напомним, что договоренность об оказании Узбекистану гуманитарной помощи общей стоимостью в $1,8 млн была достигнута в ходе встреч между представителями посольства Узбекистана в Вашингтоне и ряда благотворительных организаций США.