В Узбекистане запускается продажа билетов в театры и музеи через Единую электронную систему

До конца лета культурные учреждения Узбекистана начнут продажи билетов через Единую электронную систему билетных операций. Система запущена в тестовом режиме и на первом этапе охватит три столичных театра и музей-заповедник, сообщает Podrobno.uz

Первыми к Единой системе подключат Государственный академический большой театр Узбекистана имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр имени Мукими и Бухарский государственный музей-заповедник.

Как рассказали в Фонде развития культуры и искусства при Министерстве культуры, во время тестового периода, который продлится до конца лета 2020 года, сотрудники этих учреждений смогут обучиться работе в системе и начать ее использование.

После завершения тестирования начнутся продажи билетов, и к ЕЭСБО будут подключены все государственные театры, музеи и другие подведомственные организации Министерства культуры.

Единая система билетных операций позволит сделать сферу продажи билетов более прозрачной, улучшит конкурентную среду, приведет к демонополизации рынка, усложнит деятельность перекупщиков и коррупционеров, а также потенциально увеличит прибыль всех заинтересованных сторон за счет синергетического эффекта, считают авторы проекта.

Создавая значительные препятствия для спекуляции, ЕЭСБО позволит зрителю не переплачивать за билеты на наиболее популярные мероприятия.

Система использует технологию блокчейн, которая также повысит прозрачность продаж билетов, так как каждое действие будет записываться в защищенную цепочку данных.

При этом создание ЕЭСБО не будет ограничивать действующие платформы для онлайн-продаж билетов в кино, театр, на концертные и спортивные мероприятия, как от поставщиков услуг, так и от сторонних сервисов (iticket.uz и myticket.uz). Создаваемая конкурентная среда оставит право выбора удобного и подходящего сервиса за самим покупателем, подчеркнули в Фонде.