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  • 2 июль 2020 23:48
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В Наманганской области родились четверняшки

В Наманганской области родились четверняшки

В семье Хозировых, проживающих в Папском районе Наманганской области, родились четверняшки, сообщаетgazeta.uz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Узбекистана.

 

Матери новорожденных Мадине Икрамовой 30 лет, отцу Баходиру Хозирову — 31. Все близнецы — мальчики. Их вес: 902 грамма, 1360 граммов, 1701 граммов и 1400 граммов.

 

Состояние матери и детей хорошее, они находятся под наблюдением врачей областного перинатального центра.

 

Директор центра Ирода Мухитдинова рассказала, что сотрудники заранее подготовились к принятию родов и разработали специальный план.

 

Для оказания медицинской помощи новорожденным были подготовлены отдельные специалисты и оборудование.


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