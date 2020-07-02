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  • 2 июль 2020 20:58
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МИД: На границе РФ и Казахстана вновь скопились узбекистанцы

МИД: На границе РФ и Казахстана вновь скопились узбекистанцы

Возле контрольно-пропускных пунктов «Маштаково» и «Сагарчин» российско-казахстанской границы наблюдается скопление граждан Узбекистана, сообщил оперативный штаб Министерства иностранных дел.

 

Посольства Узбекистана в Москве и Нур-Султане, генконсульства в Казани и Актау держат ситуацию на контроле, ведутся переговоры с компетентными органами России и Казахстана, отметили в МИДе.

 

Информация о сложившейся ситуации внесена в Специальную республиканскую комиссию.

 

По данным МИДа, с 1 июня из разных городов России было организовано 25 чартерных рейсов, также до конца этой недели ожидаются очередные рейсы в Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Москву и Ростов-на-Дону.

 

«В этой связи просим находящихся на территории России сограждан не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускным пунктам «российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры», — говорится в сообщении.

 

Ранее в Самарской и Оренбургской областях наблюдалось скопление нескольких сотен граждан Узбекистана. Люди приезжали из разных регионов РФ и требовали создать коридор через территорию Казахстана для возвращения на родину. В связи с этим МИД Узбекистана совместно с компетентными органами России и Казахстана организовал вывоз на автобусах более 1500 соотечественников на родину.

 

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