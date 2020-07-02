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  • 2 июль 2020 14:30
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Эксперт рассказал, стоит ли покупать блокатор вирусов

Эксперт рассказал, стоит ли покупать блокатор вирусов

На брифинге в АИМК эксперт штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Хабибулла Окилов рассказал, стоит ли покупать блокатор вирусов, сообщает Podrobno.uz.

 

Бейджи-блокаторы можно приобрести в аптеках, причем стоят они недешево. Как утверждают производители, диоксид хлора, нанесенный на него, дезинфицирует воздух в радиусе двух метров вокруг человека, убивая бактерии, вирусы и грибки. Впервые блокатор вирусов появился в Японии.

 

Комментируя действенность блокаторов, Окилов указал на то, что компании-производители заявляют об эффективности бейджей без опоры на авторитетные научные работы.

 

Эксперт подтвердил существование исследования о том, что пары диоксида хлора действительно снижают активность вируса гриппа А. Однако для этого эффекта вещество нужно распылять, а не наносить на пластик или бумагу.

 

Также Окилов рассказал о том, что один из российских производителей блокаторов указал в рекламе, что продукт прошел необходимые испытания на эффективность в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

 

После этого институт попросил прекратить использовать его название и сделал официальное заявление, что бейдж проходил проверку на противовирусную активность, но полученные данные не позволяют вынести заключение о его эффективности. Сделать подобные выводы можно только на основании масштабных клинических испытаний, которые в институте не проводились.


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