В Кашкадарьинской области найдена повешенной 18-летняя девушка

В ходе расследования было установлено, что покойная М.Джураева постоянно ссорилась со своим мужем. Кроме того, муж, оскорбляя ее, наносил телесные повреждения.
В Кашкадарьинской области молодая девушка совершила самоубийство из-за мужа, который ее оскорблял, сообщает Спутник Узбекистан со ссылкой на Daryo.uz.
По словам матери погибшей, виноватым в смерти дочери был ее зять.
Как сообщает руководитель информационной службы Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, девушка была мертвой 9 мая в арендованном доме.
В ходе расследования было установлено, что покойная М.Джураева постоянно ссорилась со своим мужем. Кроме того, муж, оскорбляя ее, наносил телесные повреждения.
Прокуратура Касанского района возбудила уголовное дело по статье 103 УК РУз (Доведение до самоубийства). Расследование продолжается.