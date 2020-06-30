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  • 2 июль 2020 14:27
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В Кашкадарьинской области найдена повешенной 18-летняя девушка

В ходе расследования было установлено, что покойная М.Джураева постоянно ссорилась со своим мужем. Кроме того, муж, оскорбляя ее, наносил телесные повреждения.

 

В Кашкадарьинской области найдена повешенной 18-летняя девушка

 

В Кашкадарьинской области молодая девушка совершила самоубийство из-за мужа, который ее оскорблял, сообщает Спутник Узбекистан со ссылкой на Daryo.uz.

 

"18-летняя девушка была найдена мертвой в своем доме в Касанском районе. Она совершила суицид", - говорится в сообщении.

 

По словам матери погибшей, виноватым в смерти дочери был ее зять. 

 

"Что бы ни случилось, это сделал мой зять. Он ждал, когда ей исполнится 18 лет, а затем избавился от нее. Это можно понять по тому, что он вообще не давал нам говорить", — считает женщина.

 

Как сообщает руководитель информационной службы Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов, девушка была мертвой 9 мая в арендованном доме. 


В ходе расследования было установлено, что покойная М.Джураева постоянно ссорилась со своим мужем. Кроме того, муж, оскорбляя ее, наносил телесные повреждения.

 

Прокуратура Касанского района возбудила уголовное дело по статье 103 УК РУз (Доведение до самоубийства). Расследование продолжается.


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